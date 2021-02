Suspeito de estupro é salvo de espancamento no bairro Castanheira

Geraldo Júnior da Silva Martins, de 54 anos, foi espancado no bairro Castanheira, em Belém, no final da noite de sexta-feira (12). Ele era apontado, informalmente, como o autor de estupro contra uma criança de 11 anos. O crime teria ocorrido no dia 3 deste mês. A mãe da vítima segue afirmando ser ele o culpado e vinha rastreando dele desde então, até encontrá-lo e o acusar publicamente. Ele foi salvo de ser linchado pela Guarda Municipal de Belém (GMB) e acabou sendo liberado.

Após ser resgatado pelos guardas municipais, a mãe da vítima do estupro e Geraldo foram apresentados na Seccional da Marambaia. A delegada Flávia Renata Leal ouviu ambos e os liberou. Por mais que a mãe da vítima o reconhecesse como autor do crime, não cabia mais flagrante pelo tempo passado entre a ocorrência e a captura. Mas isso não quer dizer que simplesmente um suspeito foi colocado em liberdade.

A partir do momento que Geraldo foi apresentado e a mãe da criança vítima de estupro o reconheceu como autor do estupro, uma investigação nova começa para encontrar elementos que comprovem a acusação. A Polícia Civil agora dará seguimento a essa investigação e poderá solicitar a prisão preventiva do homem. Mas isso apenas se comprovado que Geraldo é mesmo culpado.