Suspeito de estuprar mulher com filha recém-nascida nos braços é preso no Pará

Um homem suspeito de ameaçar e estuprar uma mulher foi preso, na noite desta terça-feira (9), no distrito de Divinópolis, em Rurópolis, no sudoeste paraense. A vítima estava com a filha recém-nascida no momento em que foi abordada por Denival Sousa Ferreira, de 39 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele estaria sob efeito de bebida alcoólica e em posse de uma arma de fogo quando o crime ocorreu. O caso aconteceu no último sábado (6).

Denival Ferreira também teria ameaçado outras pessoas do distrito com uma espingarda calibre 28, antes de cometer o ato de estupro. O crime ocorreu em um matagal, para onde o suspeito levou a mulher e a filha recém-nascida. Segundo o Giro Portal, a vítima sofreu um golpe de faca em um dos pés e precisou ser encaminhada para uma unidade hospitalar do distrito. O acusado conseguiu fugir após o crime, após se refugiar em um matagal nas proximidades de onde ocorreu a violação.

A arma usada para ameaçar a vítima foi encontrada pela polícia na segunda-feira (8), a uma distância de cerca de 100 metros da casa de Denival. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima indicar o paradeiro do acusado. Ele estava escondido na residência de um irmão.

Localizado, Denival foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, para realização dos procedimentos cabíveis.