Suspeito de estuprar enteada de 10 anos é preso dentro de embarcação em Portel

Um homem é suspeito do crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil dentro de uma embarcação na cidade de Portel, no Marajó. A ação para capturar o investigado ocorreu na segunda-feira (23/12), após uma pessoa denunciar o abuso sexual que tinha como vítima a enteada do homem, de 10 anos. O suspeito não terá o nome revelado para preservar a identidade da vítima.

A equipe policial da Delegacia de Portel foi até o local onde a embarcação estava ancorada para deter o suspeito. Segundo a PC, uma testemunha que estava dentro do barco acionou a polícia e informou que a embarcação seguia para Portel. O relato é que o homem estava cometendo abuso sexual contra a enteada dentro da rede onde ambos estavam deitados.

No ato da denúncia, a equipe policial solicitou à testemunha que informasse o horário em que a embarcação estivesse se aproximando do porto. Com a chegada da embarcação ao município, os policiais civis realizaram a prisão em flagrante do homem. O suspeito foi conduzido à Delegacia para os demais procedimentos cabíveis. A vítima foi atendida pela equipe multidisciplinar no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade e deve passar por exames e acompanhamento.