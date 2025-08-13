Suspeito de estuprar e fotografar criança de 10 anos é preso no sudeste paraense

A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Parauapebas cumpriu um mandado de busca e apreensão e outro de prisão contra um investigado por estupro de vulnerável e por fotografar cenas de sexo explícito com criança.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas e cumpridos nesta terça-feira (12) em Parauapebas, na residência do sujeito, e em Imperatriz (MA), local onde a vítima dos delitos, uma criança de 10 anos, estava residindo com sua genitora, após ter sido retirada do convívio com o suspeito pelo Conselho Tutelar.

Roupas da criança foram localizadas entre os pertences do suspeito, bem como outros objetos que comprovam a autoria e materialidade dos delitos, segundo a polícia. O alvo foi preso com apoio da Polícia Federal de Imperatriz/MA e teve o celular apreendido. O aparelho será submetido à perícia e as investigações seguem a fim de identificar outras vítimas.