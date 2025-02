Suspeito de estuprar crianças no Pará é preso pela Polícia Civil em Goiás

Um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (18/2), Anápolis, em Goiás. No entanto, o crime aconteceu no município de Santa Luzia do Pará, nordeste do estado. Segundo a Polícia Civil do Pará (PCPA), o suspeito teria abusado sexualmente de duas crianças que, na época do caso, tinham 12 anos de idade.

Foram iniciadas as diligências e a equipe policial do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema, com o apoio da 3ª DRP e do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC) de Anápolis, identificou que o suspeito estava em Goiás. A PCPA informou à 3ª DRP e ao GEIC sobre o mandado em aberto com o intuito de efetuar a prisão do indivíduo.

Assim que localizado, o homem foi detido e encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde encontra-se à disposição da Justiça. Ele responderá criminalmente pela prática citada no Artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que prevê como ação criminosa ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos.