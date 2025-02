Professor de futebol acusado de estupro morre após ser linchado por populares na Paraíba

Um professor de futebol de 45 anos, não identificado, morreu após ser linchado por moradores do bairro Valentina Figueiredo, em João Pessoa, Paraíba. A agressão ocorreu na tarde deste sábado (15), após a divulgação de um vídeo em que o professor aparece cometendo estupro contra crianças de 10 a 12 anos, que eram seus alunos.

O vídeo foi divulgado em um perfil anônimo do Instagram e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, causando revolta na comunidade. Pais de alunos e moradores, ao terem conhecimento do conteúdo, invadiram a residência do professor e o agrediram.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o professor caído na rua, cinco casas depois do local das agressões. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital de Trauma de João Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações da mãe de uma das vítimas à TV Cabo Branco, o professor costumava oferecer lanches aos meninos após o treino. Ela suspeita que as crianças eram dopadas, pois acordavam sem lembrar do que havia acontecido e eram ameaçadas de morte caso contassem sobre os abusos.