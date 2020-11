Suspeito de estuprar criança de sete anos é preso em Santarém

Ailton Vieira Rodrigues, 34 anos, foi preso por estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 7 anos de idade, na tarde desta segunda-feira (23), no bairro Nova República, em Santarém. Segundo a polícia, a Justiça já havia emitido mandado de prisão contra o suspeito por outro estupro, ocorrido em 2017.

O caso mais recente foi denunciado à polícia no último domingo (22). Ailton, que é conhecido do pai da criança, tinha vindo do interior do município e, como não tinha onde ficar, recebeu abrigo na casa da família. Ele já estava morando com eles há quase um mês.

No dia do crime o pai da criança havia saído de casa para comprar crédito para o celular da esposa, e a filha ficou na companhia de Ailton. Quando o pai retornou, flagrou o homem sem calças, tentando penetrar a menina, que já estava sem roupas.

“Quando eu cheguei em casa e vi aquela cena eu fiquei tão desesperado que não tive nem ação de chamar a polícia. Ele correu e saí correndo atrás dele, mas não consegui pegar. Voltei pra casa e esperei minha mulher chegar. Quando ela chegou eu contei o que tinha acontecido e fomos até à delegacia registrar a queixa”, contou o pai da criança.

Ailton já estava sendo procurado pela Polícia Militar para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (Deaca), onde foi denunciado. Como já havia um mandado judicial emitido contra ele, recebeu voz de prisão. A criança vai passar por exame de corpo de delito. O caso segue sendo investigado.