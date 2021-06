Suspeito de envolvimento no assassinato de vigilante morre em intervenção policial

Morreu na tarde desta segunda-feira (14), durante uma intervenção policial, um dos suspeitos de envolvimento na morte do vigilante Erbson Junior Trindade Amador, cujo corpo foi encontrado hoje pela manhã, abandonado em um carro às margens do canal São Joaquim, no bairro da Sacramenta em Belém.

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar fazia rondas às proximidades da Passagem Estélio Maroja, quando foi surpreendida por tiros disparados pelo suspeito. Ao revidar, os policiais militares acabaram o alvejando.

O homem ainda chegou a ser levado para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, mas não resistiu e veio a óbito.

Esta matéria está em atualização.