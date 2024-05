Suspeito de envolvimento na morte de Tenente da PM é preso em Moju

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, a Polícia Civil capturou na tarde desta sexta-feira (24/05) Jhon dos Santos Pantoja, suspeito de envolvimento no homicídio qualificado de João Francisco Gonçalves de Sales Santos, subtenente da Polícia Militar. A ação ocorreu em Moju, no nordeste do Pará, e foi deflagrada pela equipe da Delegacia de Polícia do município. Conforme as informações da Polícia Civil, o crime contra o militar foi em 17 de maio de 2022.

A prisão do suspeito foi realizada conforme as determinações da Superintendência Regional do Baixo Tocantins. Segundo as investigações, a prisão do suspeito é um fator importante para o seguimento das apurações sobre o homicídio do PM.

No dia do crime, o subtenente Sales saía da casa onde morava quando foi alvejado por vários tiros. Três homens em uma moto, ainda não identificados, fizeram os disparos contra a vítima. Sales foi socorrido e levado para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas após dar entrada no local.

Desde a morte do militar, familiares e amigos aguardam os desdobramentos do caso para que os culpados do crime sejam punidos. A vítima era bastante conhecida na área e a morte gerou revolta e indignação entre populares da região. As investigações continuam para que outros possíveis envolvidos também sejam presos.