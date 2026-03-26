Suspeito de envolvimento na morte de quatro jovens mineiros é preso em Icoaraci

Um homem foi preso na quarta-feira (25/3), em Icoaraci, distrito de Belém, por suspeita de envolvimento na morte de quatro jovens. O crime ocorreu na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, em janeiro. Segundo as autoridades, a mando de uma organização criminosa, as vítimas foram submetidas a sessões de tortura por horas, após serem equivocadamente identificadas como integrantes de uma organização criminosa rival à qual o suspeito pertence.

Os jovens assassinados eram de Minas Gerais e se mudaram para Santa Catarina para tentar melhores condições de vida. Bruno Máximo da Silva, de 28 anos; Guilherme Macedo de Almeida, de 20; Daniel Luiz da Silveira, de 28; e Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19, foram vistos pela última vez na madrugada de 28 de dezembro. Os corpos deles foram encontrados na manhã de 3 de janeiro.

A prisão foi feita pela Polícia Civil do Pará (PCPA), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Grupo de Trabalho de Facções (GTF), em ação integrada com a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC). De acordo com a PCPA, o suspeito detido é o responsável pelo quádruplo homicídio. Ele foi localizado no bairro Maracacuera e foi conduzido à sede da Divisão de Homicídios para a realização das formalidades legais cabíveis. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

Conforme O Tempo, treze dias depois de os corpos serem encontrados, um homem de 30 anos morreu após reagir a uma abordagem durante uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina. Conhecido como “Tio Sam”, ele era apontado como suspeito de torturar e executar os quatro amigos. A ação foi realizada no município de Navegantes, no litoral do Sul do estado.