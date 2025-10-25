Suspeito de envolvimento na morte de casal morre em ação policial em Altamira

Um homem identificado como Wander Júnior morreu em uma ação da Polícia Militar na tarde de sexta-feira (24/10) em Altamira, região sudoeste do Pará. Ele era suspeito de envolvimento na morte de Carolina Cruz dos Santos e do companheiro dela, Ítalo Guilherme Pantoja Gomes, crime ocorrido na quinta (23/10), no bairro Mutirão, no mesmo município.

Conforme o portal A Voz do Xingu, a polícia informou que Wander foi localizado no bairro Cidade Nova. Quando os agentes tentaram prendê-lo, ele teria reagido à abordagem e atirado contra os policiais, que revidaram e o alvejaram. O suspeito morreu no local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou uma nota da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que o suspeito "morreu em confronto com a Polícia Militar". Segundo a PC, durante a ação, foram apreendidos um revólver e munições. "Perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação, que é conduzida pela Delegacia de Homicídios de Altamira", comunicou a instituição.

O caso

Quando o crime ocorreu, as informações iniciais davam conta de que dois suspeitos armados invadiram a casa onde as vítimas estavam para cometer o crime. Por volta das 20h, Carolina, o namorado e um amigo conversavam na residência que pertencia ao casal.

A mulher foi baleada e morreu na hora. O namorado dela também foi atingido, mas sobreviveu e foi levado ao Hospital Geral de Altamira em estado grave. Conforme o que foi repassado para as autoridades policiais, o amigo do casal, além de ter sido baleado, também foi esfaqueado por um dos atiradores durante o crime.