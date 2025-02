Suspeito de duplo homicídio morre ao trocar tiros com a PM em Porto de Moz

José Filho Moreira da Silva, mais conhecido como ‘Zé Filho’, morreu em uma intervenção policial que ocorreu na segunda-feira (17/02), na área do Rio Turu, em Porto de Moz, no oeste do Pará. Conforme as informações policiais, ‘Zé Filho’ era o principal suspeito de um duplo homicídio que vitimou Manoel Francisco de Moreira Gomes e o filho, Francisco Moreira Gomes, conhecido como Sandro. As vítimas foram encontradas em uma área de mata na tarde de sábado (15/02) e apresentavam lesões pelo corpo feitas com facão.

Segundo os relatos policiais, por volta de 6h50 da manhã, a guarnição recebeu uma denúncia anônima que relatava que ‘Zé Filho’ seria o autor do duplo homicídio e estaria escondido desde o dia do crime. Conforme a PM, após receber o endereço, uma equipe foi enviada ao local e realizou o cerco na residência. No entanto, quando o suspeito percebeu a presença dos policiais, teria sacado uma arma de fogo e feito disparos contra os militares, ainda segundo os relatos.

Na ação, o suspeito tentou correr para os fundos da casa e fugir. Os policiais revidaram os tiros e um dos disparos atingiu ‘Zé Filho’. Os militares realizaram o socorro do suspeito até um hospital na área, mas ele não resistiu e morreu após dar entrada na unidade. Com o suspeito, os agentes encontraram um aparelho celular que foi identificado como pertencente a Manoel Francisco Gomes, uma das vítimas do duplo homicídio. Além disso, uma arma de fogo cal. 36 também foi apreendida.

Em nota, a Polícia Civil informou que José Filho Gomes da Silva, suspeito de um duplo homicídio ocorrido no sábado (15), morreu em troca de tiros com a Polícia Militar. "O caso é investigado pela delegacia de Porto de Moz", comunicaram.