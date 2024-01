Suspeito de compartilhar pornografia infantil, racismo e apologia ao nazismo é preso, em Marabá

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (19), suspeito de compartilhar pornografia infantil, racismo e fazer apologia ao nazismo. A autuação ocorreu no município de Marabá, no sudeste paraense, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. No local, os agentes encontraram material pornográfico infantil e mensagens de apologia ao nazismo e discurso racista.

VEJA MAIS

A ação foi desencadeada pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) Marabá e da Superintendência Regional do Sudeste Paraense, contando com o apoio de equipes do laboratório de informática forense da Polícia Científica do Estado do Pará.

Segundo as autoridades policiais, as investigações iniciaram em dezembro de 2023, após denúncia. Nos relatos foi informado que um homem estaria compartilhando mensagens de ódio no município e citando crimes violentos, em especial ataques à escolas e creches do Estado do Pará. Após a prisão em flagrante, o suspeito foi levado para a unidade policial onde ocorreram os procedimentos cabíveis. Ele está detido e deve seguir à disposição da Justiça.

Para o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, a prisão do investigado demonstra o comprometimento das autoridades em enfrentar crimes prejudiciais à sociedade. “Essas ações contribuem para a segurança pública e enviam uma mensagem clara de que tais comportamentos inaceitáveis serão tratados com rigor, promovendo a justiça e a proteção da comunidade”, afirma.