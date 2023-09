Loja recebe críticas após peça ser similar ao uniforme de campo de concentração

A loja de departamento Riachuelo está enfrentando uma onda de críticas nas redes sociais devido a um pijama listrado nas cores branca e azul que alguns internautas alegam ser semelhante aos uniformes usados em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A controvérsia surgiu após o lançamento da camisa e calça listradas pela marca, similar às roupas que os prisioneiros judeus eram forçados a usar em um dos períodos mais sombrios da história.

Uma das críticas mais amplamente divulgadas veio da especialista em cultura material e consumo, semiótica psicanalítica da Universidade de São Paulo (USP), Maria Eugênya.

Uma das publicações já acumulou mais de 111 mil curtidas e 7 mil compartilhamentos. A pesquisadora argumentou que é fundamental "compreender a história" e denunciou o que considera ser uma atitude de "puro cinismo" ao colocar a "estética em detrimento da crítica ou da memória histórica".

VEJA MAIS

Em resposta às críticas, a Riachuelo emitiu um comunicado reconhecendo que a escolha do design das peças e da paleta de cores "foi verdadeiramente infeliz" e assegurou que todas as unidades do conjunto estão sendo retiradas de suas lojas físicas e do comércio eletrônico da empresa.

"Nós, da Riachuelo, prezamos pelo respeito por todas as pessoas, e esclarecemos que, em nenhum momento, houve a intenção de fazer qualquer alusão a um período histórico que feriu os direitos humanos de tanta gente", diz nota.

A loja disse "entender a sensibilidade do assunto" também agradeceu "o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas a todas as pessoas que se sentiram ofendidas pelo que o produto possa ter representado."