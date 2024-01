Suspeito de atropelar corredor na Doca deve se entregar à polícia na sexta-feira (26)

O motorista suspeito de conduzir o veículo que atropelou um homem que corria na ciclofaixa da avenida Visconde de Souza Franco (Doca), em Belém, deve se entregar à justiça na sexta-feira (26). A informação foi repassada à Polícia Civil nesta quinta-feira (25) pela defesa do investigado. Apesar da apresentação às autoridades assegurada pelo advogado, a PC continua as diligências para localizar e autuar o autor do atropelamento. As busca por ele começaram no mesmo dia do atropelamento, ocorrido na madrugada de terça-feira (23)

O veículo utilizado no atropelamento foi localizado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26). Durante entrevista à imprensa, o delegado Arthur Nobre informou sobre a possível apresentação voluntária do suspeito. “Eles informaram que o autor, o condutor do veículo, vai se apresentar aqui na seccional amanhã. Mas, enquanto isso, a Polícia Civil continua empreendendo diligências para tentar prendê-lo em flagrante delito”, informou.



Segundo os advogados do suspeito, o homem não teria se apresentado por receio de receber voz de prisão. “O veículo vai passar por perícia e nós temos que ouvir ainda o autor do fato criminoso, que ainda não se apresentou. Segundo ele [suspeito] falou aos advogados, estava com medo de ser preso. A polícia está aguardando a sua apresentação ou, no caso de localizarmos ele antes, a prisão”, declarou o Delegado Arthur Nobre.