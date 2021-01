Suspeito de atentado contra policiais penais em Marituba morre em confronto com a polícia

Três policiais penais foram vítimas de um atentado na noite do último sábado, 9, no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, após saírem de um plantão. Os servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) estavam em um carro com mais um civil, quando dois suspeitos se aproximaram em uma moto e efetuaram tiros contra os policiais. Das quatro vítimas, três policiais foram baleados e o civil sofreu ferimentos leves. Dois policiais foram encaminhados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, e o terceiro para o Hospital Porto Dias, onde receberam atendimento médico e psicossocial. Os policiais não correm risco de morrer e um deles já recebeu alta hospitalar.



Equipes da Central Integrada de Monitoração Eletrônica (CIME), do Comando de Operações Penitenciárias (Cope) e da ROTAM fizeram buscas pelos envolvidos logo após a ocorrência. De acordo com a SEAP, um dos criminosos foi localizado e morreu durante troca de tiros contra os policiais. O outro suspeito ainda não foi localizado.



A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, investiga o caso.