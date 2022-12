Suspeito de assassinar mototaxista e enterrar o corpo é preso em Tucuruí

​Um homem identificado Carliston Cardoso da Silva, 29 anos, foi preso em Tucuruí, na quarta-feira (28), suspeito de assassinar o mototaxista Domingos Soares da Silva. A vítima estava desaparecida desde o dia 1º deste mês. O corpo foi encontrado em uma cova rasa no dia 4, em uma área de mata no Núcleo São Félix, em Marabá. A polícia continua investigando o caso que, possivelmente, se trata de um latrocínio. A moto de Carliston foi recuperada. As informações são do site Correio de Carajás.

Além de prender o suspeito, a Polícia Civil recuperou a moto da vítima que tinha sido roubada na ocasião do crime. O veículo estava escondido a cerca de 20 km de distância do perímetro urbano de Tucuruí, em um matagal de difícil acesso que ficava a 2 km da margem da estrada vicinal.

Responsável pela prisão, o Departamento de Homicídios não divulgou qual foi a motivação do assassinato, embora possivelmente se trate de um caso de latrocínio. A polícia não descarta a possibilidade de mais pessoas estarem envolvidas com o crime.

O que ajudou a polícia a desvendar o homicídio foram imagens de uma câmera de segurança. Naquela ocasião, Domingos pegou um passageiro, às 16h47 em uma movimentada esquina lá mesmo no São Félix. Pela filmagem, um homem de boné e camiseta azul conversa rapidamente com Domingos e pega a corrida com ele. Desde então, o trabalhador desapareceu, sendo encontrado morto dois dias depois.​​