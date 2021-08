Homem é preso após enterrar o corpo da própria mãe no galinheiro de casa

No último domingo (8), um homem de 48 anos foi preso após confessar ter enterrado o corpo da mãe, uma idosa de 90 anos, no galinheiro de casa, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. As informações são do portal Banda B.

O desaparecimento repentino da vítima no sábado (7) e a justificativa dada pelo suspeito chamaram a atenção dos vizinhos. Segundo os moradores, o rapaz teria dito que chamou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar socorro à mãe e eles teriam sumido com a idosa por não conseguirem encontrar um hospital na região.

A polícia foi acionada pelos populares e realizou a perícia no local para verificar a possibilidade do crime. Em depoimento à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o filho relatou que enterrou o corpo para cumprir um desejo da mãe, mas não confessou ter a matado.

O corpo da idosa foi encontrado em uma cova rasa, ao lado de uma árvore. Agora, serão realizados exames de necropsia para apontar a causa do óbito. O suspeito já foi detido por ocultação de cadáver.

A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para dar continuidade às investigações.