Suspeito de assassinar irmãos em Mojuí dos Campos é preso pela polícia

Um homem suspeito de ter matado dois irmãos foi preso pelas polícias Civil e Militar na quarta-feira (5/2), em uma área de mata em Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. O primeiro crime o qual o investigado apontado por envolvimento aconteceu no sábado (1º/2), e resultou na morte de Lenilzo Amorim da Silva, de 36 anos. O segundo assassinato ocorreu na segunda (3/2), quando Leandro Amorim da Silva, 41, conhecido como Leandro Índio, fazia buscas pelo homem que matou Lenilzo, o irmão dele. Ambos foram assassinados a tiros.

As autoridades policiais vinham realizando diligências na região à procura do suspeito dos crimes. Por volta de 9h de quarta (5/2), após buscas na Comunidade do Palha, uma equipe na aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) conseguiu localizá-lo. Uma guarnição desceu ao local e efetuou a prisão. O homem foi conduzido na aeronave e apresentado à Delegacia de Polícia Civil de Santarém para os procedimentos formais. Com isso, os agentes cumpriram mandado de prisão expedido pela Justiça contra o suspeito.

O titular da delegacia de Mojuí dos Campos, delegado Willian Richer, relatou que, “após a identificação do suspeito dos homicídios, foi solicitada a prisão preventiva, deferida pela Justiça. Hoje, demos cumprimento ao mandado de prisão, com o apoio da Polícia Militar, em uma operação bem-sucedida. Mobilizamos uma equipe policial dedicada à localização do suspeito, contando também com o auxílio do Núcleo de Apoio às Investigações. O trabalho conjunto entre as forças de segurança foi fundamental para a captura e a condução do suspeito para ficar à disposição da Justiça”.

VEJA MAIS

O coronel Tarcísio Costa, responsável pelo Comando de Policiamento Regional I (CPR-1), ressaltou o apoio de outras forças de segurança na localização do suspeito. “Na terça-feira (4), logo pela manhã, houve o deslocamento da aeronave juntamente com a equipe de terra, e conseguiram encontrar o elemento numa área de mata de difícil acesso. A ação do Graesp foi de fundamental importância na localização e detenção desse elemento de alta periculosidade”, disse o comandante.

Para o êxito da ação foi fundamental o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública, frisou o diretor do Graesp, coronel Armando Gonçalves. “A região onde o suspeito foi encontrado é um local de difícil acesso, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. Assim que recebemos a informação, acionamos uma aeronave e, de forma rápida e com efeito surpresa, conseguimos colaborar na prisão do acusado. É importante ressaltar que em algumas regiões os ramais não oferecem trafegabilidade, e as aeronaves ultrapassam esta dificuldade, além da visão privilegiada, permitindo acompanhar o deslocamento de fugitivos de forma ininterrupta”, acrescentou o coronel Armando Gonçalves.