Suspeito de assalto morre durante ação policial em Curionópolis

Marcos Santos Sampaio, de 21 anos, morreu na noite desta quinta-feira (18), em Curionópolis, no sudeste do Pará, durante uma ação policial. Segundo informações da Polícia Militar, ele é suspeito de invadir uma residência, render os moradores e roubar uma motocicleta, com a ajuda de um comparsa.

Ainda conforme a PM, uma guarnição foi ao local após a informação do assalto. Lá, os militares foram informados que os assaltantes teriam fugido pela rodovia PA-275, em direção à cidade vizinha, Eldorado do Carajás.

Os policiais, então, seguiram a pista e avistaram a motocicleta roubada sendo pilotada por Marcos, momento em que teriam dado ordem de parada. Entretanto, o suspeito largou o veículo e tentou escapar correndo para uma área de matagal. Foi de lá que, segundo os policiais, ele teria atirado contra a guarnição. Ele foi alvejado e morreu no local.

Uma arma de fogo foi apreendida e apresentada na Delegacia de Polícia Civil, junto do veículo recuperado. O corpo de Marcos foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas.

O segundo envolvido no assalto não foi localizado ou identificado.