Suspeito de assalto morre ao apontar arma para a polícia em Outeiro

Um homem de 26 anos, identificado como Paulo Cristiano da Silva Brasil, morreu na tarde desta quarta-feira (4) com um tiro, durante uma intervenção policial registrada no bairro da Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém. O fato ocorreu por volta das 14h. O corpo do suspeito foi removido pouco antes das 18h pela Polícia Científica do Pará (PCP).

No local da ocorrência, militares do 26° Batalhão relataram que Paulo estava cometendo uma série de assaltos ao longo da avenida Augusto Montenegro, em Icoaraci. Segundo a polícia, o suspeito estava em uma moto roubada. O veículo foi abandonado no meio do caminho e, então, Paulo rendeu um mototaxista para empreender fuga rumo a Outeiro.

Já na avenida Paulo Costa, no bairro da Água Boa, o suspeito recebeu ordem para se entregar, mas não obedeceu e ainda teria apontado uma arma na direção da equipe policial, que, para proteger a integridade dos agentes, revidou e acabou atingindo o rapaz. O homem morreu na hora. O corpo dele ficou jogado na calçada em frente a uma residência.

Com o suspeito, foram apreendidos uma arma de fogo, vários celulares, carteiras, cartões, bolsas e cerca de R$ 2 mil em espécie. O material foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Outeiro. Conforme a polícia, várias vítimas estiveram na unidade policial e fizeram o reconhecimento de seus pertences.

No sistema de informações penitenciárias, a polícia verificou que Paulo Brasil já tinha uma extensa ficha criminal com passagens por roubo e tentativa de homicídio, inclusive.