Suspeito por assaltos em moto é preso em Parauapebas

Na manhã desta segunda-feira (16), um homem identificado como Sérgio Martins Sousa, de 44 anos, foi preso pela Polícia Militar, suspeito de praticar assaltos no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. A abordagem policial e prisão ocorreu na avenida Buriti, perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

De acordo com o relato policial, era por volta de 11h quando as guarnições da PM receberam informação, através de um aplicativo de mensagens, de que tinha um homem moreno, magro, alto, pilotando uma Honda Biz de cor amarela, usando camisa de manga comprida de cor cinza, assaltando pessoas em via pública, possivelmente armado, no bairro Cidade Jardim.

Diante das informações recebidas, a Polícia Militar fez rondas pela área e se deparou com um suspeito com as mesmas características, na avenida Buriti. Foi feita abordagem e durante a revista foi encontrado um telefone celular com a foto de perfil de duas crianças e, quando perguntada a origem do celular, Sérgio confessou que havia roubado de uma pessoa.

A guarnição entrou em contato com vítima e foi constatado que o celular era de uma mulher. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram tomados os procedimentos cabíveis.