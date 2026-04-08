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Polícia

Suspeito de assalto a joalheria é preso pela Polícia Civil em Belém

Investigado teria participado de crime no bairro da Campina; parte dos objetos roubados já havia sido recuperada

O Liberal
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Suspeito de assalto a joalheria é preso pela Polícia Civil em Belém. (Reprodução)

A Polícia Civil do Pará prendeu, nesta quarta-feira (8), um homem suspeito de envolvimento em um assalto a uma joalheria localizada no bairro da Campina, em Belém. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada.

O investigado, identificado como José Elias da Trindade Nunes Júnior, é apontado como um dos participantes do crime ocorrido no dia 19 de março deste ano, em um estabelecimento situado no Edifício Lobras.

De acordo com a polícia, o mandado de prisão foi expedido pela Justiça após o avanço das investigações, que permitiram identificar a participação do suspeito na ação criminosa. Durante diligências anteriores, parte dos objetos roubados foi recuperada com terceiros, que chegaram a ser autuados em flagrante por receptação dolosa.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e, em seguida, colocado à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime e esclarecer completamente a dinâmica do assalto.

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