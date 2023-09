Suspeito de arrombamentos e roubos em Cametá é preso pela PC, em Marituba

Um homem, identificado como Jonas Ribeiro Barbosa da Silva, de 42 anos, mais conhecido pelo vulgo “Bracinho”, foi preso pela Polícia Civil, na manhã da última sexta-feira (1°) após ser apontado como principal suspeito de diversos arrombamentos e roubos a bancos. Os agentes localizaram o homem suspeito no Residencial Viver Melhor, em Marituba, região metropolitana de Belém.

Conforme os policiais civis, Jonas Ribeiro também costumava se identificar com o nome falso de Ivaldo Coelho da Rocha. Ele já havia sido preso em uma primeira ocasião no dia 30 de agosto, no município de Cametá. Nessa primeira situação, Jonas teria confessado ter participado de vários arrombamentos e furtos em lojas de departamento do grupo Americanas. Nos crimes, ele conseguiu subtrair uma grande quantidade de aparelhos celulares.

Durante as investigações, que foram iniciadas pela Polícia Civil de Cametá, Jonas também foi apontado como suspeito de participar de roubos a bancos. As autoridades ainda revelaram que em 2016, ele foi preso em flagrante por transportar metralhadoras INA, juntamente com outros três homens, em Cametá. Na época, Jonas foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado. No entanto, ele conseguiu fugir da prisão em 2019. Após a captura de Jonas, a Polícia Civil acredita que tenha solucionado vários crimes ocorridos no Estado. O suspeito está à disposição da Justiça.