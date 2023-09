Polícia Civil prende, no Acará, suspeito do crime de estupro de vulnerável contra adolescente

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Bragança prenderam Valdinei Ferreira dos Reis. Segundo os agentes, ele estava foragido pela prática do crime de estupro de vulnerável, havendo, contra o suspeito, um mandado de prisão preventiva, datado de 2022, e expedido pela Vara Única da Comarca de Acará, município no nordeste do Pará.

A vítima é uma adolescente. A prisão de Valdinei ocorreu na sexta-feira (1º), por volta das 16 horas, no KM 37 da PA 252. E foi realizada durante a “Operação Paz em Acará”, realizada pela Polícia Civil. Após a detenção, ele foi conduzido à Delegacia de Acará, para a realização dos procedimentos competentes. E continuará preso, à disposição da Justiça. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a acusação que pesa contra Valdinei, até porque a vítima é menor de idade.