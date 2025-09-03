Suspeito de aplicar golpes com falsos pacotes de viagens é preso pela PC em Belém

O proprietário de uma agência de viagens foi preso preventivamente em Belém, suspeito de estelionato e de induzir o consumidor ao erro. O investigado foi detido na tarde de terça-feira (02) em cumprimento a um mandado de prisão. Segundo as informações da Polícia Civil, a investigação apura denúncias sobre a venda de pacotes falsos de viagens.

A ação foi realizada pela equipe da Delegacia do Consumidor (DECON), unidade vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE). Conforme a PC, uma das vítimas compareceu à Decon e fez o Boletim de Ocorrência, informando que o suspeito vendia pacotes de viagens de ônibus para várias partes do país. No entanto, às vésperas da data marcada, ele entrava em contato com as vítimas para comunicar algum imprevisto e a necessidade de remarcação para datas futuras. Porém, as viagens nunca aconteciam e os valores pagos não eram ressarcidos.

Ainda conforme a PC, as vítimas relataram que, ao procurarem o suspeito, que era proprietário da agência de viagens, não conseguiam manter contato. Cerca de 13 formalizaram a denúncia relatando a mesma situação.

Após várias recusas em prestar depoimento, o investigado compareceu à Dioe na tarde de terça-feira, quando foi efetuado o cumprimento do mandado de prisão preventiva que estava em aberto. A investigação continua, visando identificar novas vítimas e obter novos elementos de informação.