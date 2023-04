Suspeito de ameaçar mulher por aplicativo de mensagens é preso em Icoaraci

​João Neto Gomes de Andrade, 35 anos, foi preso nesta quarta-feira (19) suspeito de ameaçar, via aplicativo de troca de mensagens, uma mulher com quem teria um relacionamento amoroso. Ele foi abordado no Distrito de Icoaraci, em Belém, após diligências realizadas pela equipe da Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

A vítima procurou a unidade policial para denunciar que estaria recebendo uma série de ameaças por parte do homem. De imediato, os policiais da unidade se deslocaram até o endereço do suspeito, onde ele recebeu voz de prisão, em flagrante.

João foi conduzido para a Seccional Urbana de Marituba e apresentado​​ à autoridade policial de plantão para a lavratura do procedimento cabível à prisão. Ele deverá responder pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.

O suspeito encontra-se sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap) e aguarda a decisão da Justiça Paraense.