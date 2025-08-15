Capa Jornal Amazônia
Suspeito de ameaçar a mãe com uma faca é preso pela PM em Soure

O homem foi detido na quinta-feira (14) pela Polícia Militar

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa. (Foto/ Divulgação/ Freepik)

Um homem foi preso suspeito de ameaçar a própria mãe com uma faca, na quinta-feira (14), em Soure, no Marajó. Segundo as informações iniciais, o suspeito já tinha contra si uma medida protetiva de urgência e não poderia se aproximar da vítima.

Conforme os relatos policiais, a vítima foi quem informou à guarnição que o filho havia entrado na casa e feito ameaças com uma faca. O companheiro da mulher também foi ameaçado no local. Os policiais foram ao endereço, mas quando chegaram, o suspeito fugiu pelos quintais. Depois, o homem entrou em uma área de mata.

Nas buscas pela área, os militares conseguiram encontrar a faca que teria sido utilizada pelo suspeito. Foi constatado que o homem possui uma medida protetiva contra ele. A vítima ainda mostrou vídeos que registram o momento em que o filho faz as ameaças. Horas depois, segundo a PM, o suspeito retornou à casa da família. A equipe policial foi novamente ao local, cercou a área junto com uma equipe da Polícia Civil e conseguiu fazer a prisão do homem.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Soure para os procedimentos cabíveis. Na delegacia, segundo a PM, foi constatado que havia quatro pedidos de prisão preventiva contra ele pelos crimes de roubo e furto na cidade.

.
