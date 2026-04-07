Suspeito de agredir a ex-companheira e fugir com o filho em Tucuruí é preso

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no último domingo (5/4) suspeito de agredir a ex-companheira e fugir com o filho deles em Tucuruí, no sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que tem 17 anos, compareceu à delegacia acompanhada da mãe para relatar a ocorrência de agressão praticada pelo suspeito.

Conforme as autoridades, ela relatou que teria sido empurrada pelo investigado, o que lhe causou uma queda. Na sequência, ainda segundo a PC, o homem retirou de forma grosseira de seu colo o filho deles, de apenas 10 meses de idade.

A mãe da vítima confirmou a versão apresentada, acrescentando que, após os fatos, o homem fugiu do local, sob efeito de bebida alcoólica, e seguiu em direção ao cais da cidade com o bebê.

Diante das informações, a equipe policial foi encaminhada ao local, onde encontrou o homem pilotando uma embarcação, a qual, posteriormente, ancorou às margens do rio.

Durante a abordagem, os agentes constataram que se tratava do suspeito. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele estava visivelmente alterado e em estado de embriaguez, estando com a criança no colo, sob forte chuva e sem proteção, em flagrante risco à integridade física do bebê.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis. Ele está à disposição da Justiça. O bebê foi devolvido à mãe e foram adotadas as medidas legais cabíveis.