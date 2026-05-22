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Polícia

Incêndio atinge loja de materiais de construção no bairro 40 Horas, em Ananindeua

O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (22)

O Liberal
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Incêndio atinge loja de materiais de construção no bairro 40 Horas, em Ananindeua. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio atingiu uma loja de materiais de construção localizada na Alameda Beira Rio II, na Avenida Governador Hélio Gueiros, bairro 40 Horas, em Ananindeua. O incidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (22). Não há relatos sobre feridos.

De acordo com testemunhas, as chamas começaram por volta das 11h nos fundos do estabelecimento comercial e se espalharam rapidamente. Moradores da área relataram que a presença de madeira e outros materiais inflamáveis no local pode ter contribuído para que o fogo ganhasse grandes proporções em pouco tempo.

Os proprietários acionaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), que foram até o endereço para realizar o combate às chamas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o incêndio. Vizinhos ajudaram os donos do estabelecimento a retirar objetos do imóvel durante o incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo atingindo o telhado de madeira da loja. As labaredas tomaram grandes proporções e assustaram outros moradores que estavam na área. Ainda não há detalhes sobre os danos causados no estabelecimento. As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas equipes do CBM.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e foi informada que o incêndio foi controlado. "A perícia foi solicitada", destacou o CBM.

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