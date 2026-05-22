Incêndio atinge loja de materiais de construção no bairro 40 Horas, em Ananindeua

Um incêndio atingiu uma loja de materiais de construção localizada na Alameda Beira Rio II, na Avenida Governador Hélio Gueiros, bairro 40 Horas, em Ananindeua. O incidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (22). Não há relatos sobre feridos.

De acordo com testemunhas, as chamas começaram por volta das 11h nos fundos do estabelecimento comercial e se espalharam rapidamente. Moradores da área relataram que a presença de madeira e outros materiais inflamáveis no local pode ter contribuído para que o fogo ganhasse grandes proporções em pouco tempo.

Os proprietários acionaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), que foram até o endereço para realizar o combate às chamas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o incêndio. Vizinhos ajudaram os donos do estabelecimento a retirar objetos do imóvel durante o incêndio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo atingindo o telhado de madeira da loja. As labaredas tomaram grandes proporções e assustaram outros moradores que estavam na área. Ainda não há detalhes sobre os danos causados no estabelecimento. As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas equipes do CBM.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso ao Corpo de Bombeiros e foi informada que o incêndio foi controlado. "A perícia foi solicitada", destacou o CBM.