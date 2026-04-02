Suspeito de abuso sexual em Salvaterra é preso em Belém

Um homem apontado como o principal suspeito em um caso de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil na tarde de quarta-feira (1º), no bairro do Jurunas, em Belém. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Salvaterra, no arquipélago do Marajó.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia do Jurunas, em ação integrada com a Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, responsável pelas investigações. O suspeito foi localizado na rua Timbiras, após diligências que apontaram o paradeiro dele na capital paraense.

De acordo com a Polícia Civil, o mandado foi expedido com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da suspeita de prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que trata de estupro de vulnerável.

As investigações apontam que o crime teria ocorrido há cerca de duas semanas, no município de Salvaterra. A partir da coleta de elementos que indicavam a autoria, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça.

Com a decisão judicial, os policiais intensificaram as buscas e conseguiram identificar o endereço onde o suspeito estava escondido, já em Belém, o que possibilitou o cumprimento do mandado.

Após a prisão, o investigado foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil destacou que a ação conjunta entre as delegacias reforça a integração das equipes no enfrentamento a crimes de maior gravidade.