Suspeito de abusar de criança de 7 anos é preso em Itaituba

Um homem suspeito de abusar de uma criança de 7 anos de idade foi preso no último domingo (23/03) em Itaituba, região Oeste do Pará. A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia de Itaituba, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante o suspeito de cometer abuso sexual.

A equipe policial foi acionada após receber a informação de que a criança foi vítima de abuso sexual dentro da própria residência. O suspeito teria aproveitado o momento em que a vítima ficou sozinha em casa para cometer o ato.

Imediatamente, os agentes iniciaram diligências e conseguiram localizar e prender o sujeito em flagrante. Ele foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado e ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Pará reforça a importância da denúncia imediata em casos de violência contra menores, por meio do Disque 100 ou do Disque-Denúncia 181, em situações de emergência.