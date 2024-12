Suspeita de tráfico de drogas no Guamá é presa em ação policial em Belém

Uma mulher foi presa preventivamente suspeita de envolvimento com o crime de tráfico de drogas no bairro do Guamá, em Belém. Segundo as investigações realizadas pela Polícia Civil, a suspeita, que foi detida na quinta-feira (12/12), era integrante de uma associação criminosa que atua na comercialização de entorpecentes no bairro.

A prisão da mulher ocorreu por meio da Seccional Urbana do Guamá, em cumprimento a um mandado de prisão. Conforme a polícia, a ação para capturar a suspeita foi iniciada após um mandado de busca e apreensão que ocorreu na passagem Beira Rio, situada na Região Metropolitana, no dia 10 de outubro deste ano. No local, foi realizada a prisão em flagrante de um suspeito e foi apreendida uma grande quantidade de drogas.

Durante o cumprimento do mandado, a investigada não foi encontrada no imóvel. No entanto, após mais apurações, a mulher foi localizada e imediatamente ocorreu a prisão. Após receber voz de prisão, a suspeita foi conduzida pela equipe policial até a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas necessárias.