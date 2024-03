Falsa biomédica é presa após denúncia de procedimentos em Belém

Uma mulher de 30 anos foi presa na manhã desta quinta-feira (28), em Belém, suspeita de exercer indevidamente a profissão de Biomédica e por lesão corporal. Conforme as investigações, a suspeita estaria realizando procedimentos estéticos e serviço de alta periculosidade, utilizando material cortante com bisturi no rosto de pacientes. Ao menos 12 pessoas denunciaram a investigada após ficaram com a face deformada.

A ação policial foi realizada por meio da Delegacia do Consumidor (DECON), da Polícia Civil. Conforme as autoridades, a investigada é estudante de biomedicina e está nos primeiros semestres do curso. Ela se apresentava como profissional habilitada para realizar procedimentos estéticos. Durante a prisão em flagrante dentro de um consultório odontológico, a equipe identificou diversas irregularidades, além da presença de produtos ácido hialurônico, possivelmente falsificados, e que estavam sem as etiquetas adequadas da Anvisa e outros órgãos fiscalizadores.

De acordo com o delegado, outros pacientes e funcionários da clínica ainda serão ouvidos antes que o inquérito seja concluído. A mulher pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade.

(Imagem: Policia Civil)

Denúncias

Qualquer informação que possa ajudar a polícia nas investigações pode ser fornecida na sede da Decon, que funciona dentro da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), na avenida Senador Lemos, nº 1055, no bairro do Umarizal, em Belém.

A PC também informa o Delegado Virtual, acesse aqui, e o Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e a localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.