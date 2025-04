Suspeita de matar mulher após show em Altamira é presa após meses foragida

Uma mulher identificada como Amanda Silva Mota foi presa neste sábado (5), em Altamira, no sudoeste paraense, sob a suspeita de assassinar Leidimar Marques Silva, de 26 anos, que estava grávida de três meses. O crime ocorreu na noite de 30 de novembro de 2024, após um show que estava sendo realizado no município do interior paraense naquela data.

Segundo informações da polícia, Amanda se apresentou espontaneamente à Delegacia de Altamira por volta das 11h30 do sábado. A suspeita estava foragida desde o dia do crime. Testemunhas do crime apontam que Leidimar estava deixando o evento quando foi surpreendida por Amanda, que a atacou com um golpe de garrafa na região das axilas. E ainda, não se tem informações do que teria motivado o ataque.

Momentos depois do crime, a vítima ainda chegou a ser socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Após assassinar Leidimar, Amanda fugiu do local e não foi mais vista até decidir se entregar. A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida. Não Há mais informações da relação entre Amanda e a vítima.

Agora, a suspeita está à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios de Altamira é a responsável pelo inquérito.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.