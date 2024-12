Suspeita de homicídio qualificado é presa em São Félix do Xingu

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Taboca, realizou a prisão em flagrante de uma mulher por tentativa de homicídio qualificado, em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, na quarta-feira (25).

Os policiais civis foram acionados por meio de uma chamada de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que​ informou que um homem havia sido vítima de tentativa de homicídio.

De acordo com as informações recebidas pela polícia, a motivação do crime teria sido ciúmes por parte da companheira da vítima, que desferiu um golpe de faca contra ele.

Diante disso, a equipe policial se deslocou até a localização da suspeita e efetuou a prisão. A mulher foi conduzida à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e está à disposição da Justiça.