Suspeita de dopar adversárias no beach tennis não comparece para prestar depoimento

A jogadora de beach tennis suspeita de dopar adversárias com Zolpidem, um remédio tarja preta de efeito sedativo, não compareceu para prestar depoimento à Polícia Civil, na última semana, alegando problemas de saúde. O delegado Yuri Vilanova, titular da Delegacia do Consumidor (Decon), em Belém, informou nesta terça-feira (24) que o não comparecimento da suspeita foi comunicado ao Judiciário, que determinou medidas cautelares para restringir sua atuação enquanto as investigações prosseguem.

O caso, que veio à tona após denúncias de jogadoras e testemunhas de competições realizadas em Belém, já conta com mais de dez vítimas identificadas e denúncias formalmente registradas.

A perícia confirmou, por meio de laudo, a presença de Zolpidem no material coletado ao longo das investigações e encaminhado para a Polícia Científica.

“A partir do laudo [comprovando o uso de remédio tarja preta], a suspeita foi intimada. Num primeiro momento, fez a alegação de um problema de saúde para o não comparecimento. Tanto o laudo quanto o não comparecimento foram comunicados ao juízo para que fossem tomadas algumas medidas de restrição diante dos fatos”, explicou o delegado.