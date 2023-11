Supostos membros de facção criminosa acusados de matar mulher grávida são julgados no Pará

Três acusados de integrar uma facção criminosa estão sendo julgados, nesta terça-feira (14), pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O trio foi identificado como Camila Fernanda Barroso, Daniel da Silva dos Anjos e Jhonny Corrêa de Souza. Eles são apontados como os mandantes do assassinato de uma mulher grávida de 9 meses, identificada como Ana Gabriely Silva de Almeida.

De acordo com informações do TJPA, “o motivo do crime seria porque a vítima estava se relacionando ou era amiga de policial, a quem poderia estar passando informações do suposto grupo criminoso”.

No entanto, existe a possibilidade de o crime ter sido motivado pelo controle de tráfico de drogas.

Ao longo desta terça-feira, pelo menos seis testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Pará (MPPA) deverão ser ouvidas. Outras dez testemunhas fazem parte da defesa dos acusados.​