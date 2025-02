Suposto vazamento de gás é investigado na Pedreira neste sábado (15); Bombeiros estão no local

Um possível vazamento de gás está sendo investigado na tarde deste sábado (15) no bairro da Pedreira, em Belém. Segundo relatos de moradores do bairro, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) está fazendo uma vistoria pela região para identificar a origem do vazamento, após terem recebido seis chamados de verificação sobre um cheiro forte de gás que se espalha na região da travessa Curuzu próximo à avenida Pedro Miranda. Em nota, a assessoria do CBMPA informou que aguarda informações sobre o ocorrido.

A fotógrafa Akira Takatsuji relatou à reportagem que os moradores do edifício Maiauata III precisaram sair por alguns instantes de seus apartamentos para verificação do possível vazamento. Após atestar que a origem do vazamento não está ocorrendo no prédio, o Corpo de Bombeiros autorizou o retorno dos moradores para seus aposentos.

"É um vazamento tão forte que se espalha pelo ar há mais de uma hora. Liguei para um restaurante aqui próximo e eles relataram que também estão sentindo o cheiro forte e já desligaram a encanação", relatou. Segundo a moradora, os Bombeiros suspeitam que o vazamento esteja ocorrendo em alguma empresa de gás da área.

A Redação Integrada de O LIBERAL solicitou esclarecimentos ao CBMPA sobre as circunstâncias do ocorrido, que retornou: "aguardando informações sobre o ocorrido".

*reportagem em atualização