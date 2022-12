Suposto dono da mão encontrada no canal do Barreiro é visto pela população

Circula nas redes sociais, nesta quarta-feira (28), um vídeo do suposto dono da mão encontrada na beira do canal São Joaquim, entre as passagens Mariana com a Stélio Maroja, em Belém, na última segunda-feira (26). No áudio da gravação, um homem diz que o indivíduo perdeu o membro do corpo por causa de cometer roubos no local. Tanto quem grava como a pessoa que aparece no vídeo ainda não foram identificados. As Polícias Militar e Civil também ainda não confirmaram se o homem que aparece na imagem é o mesmo do caso do Barreiro.

A ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Militar do Pará (PMPA) apenas na terça-feira (27), quando um vídeo começou a circular na web. Militares não souberam dizer a motivação do crime ou a quem o membro pertencia. Assim que a filmagem foi compartilhada, a PMPA decidiu investigar o caso para saber se era verdade.

Residentes confirmaram à polícia que a mão foi achada, mas não acionaram nenhuma autoridade para apurar a situação. Os moradores ainda relataram que, momentos depois que a mão foi encontrada, eles a enterraram numa determinada parte do canal São Joaquim, a qual não souberam precisar a localização exata.

Vídeo da mão achada

A filmagem, que tem pouco mais de 10 segundos de duração, mostra curiosos ao redor da mão. Um deles chega a tentar cutucar o membro com um pedaço de madeira, mas é impedido de completar a ato depois que uma mulher chama a atenção.

O cinegrafista amador, que registra o caso inusitado, chega aproximar a imagem do membro. É quando se percebe um anel no dedo anelar.

Prática de cortar a mão no mundo do crime

No meio da criminalidade, a prática de cortar mãos ocorre para pessoas que cometem furtos e roubos em determinadas áreas. O intuito da remoção do membro é que sirva como forma de punição para quem for acusado desses tipos de delitos.