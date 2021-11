Suspeita por furtos é encontrada morta e com mão decepada a golpes de facão

Um crime brutal assustou moradores da zona rural do município de Novo Repartimento, no sudeste paraense. Joana da Silva Costa, de 51 anos, foi encontrada morta a golpes de terçado. A vítima foi achada com a mão direita decepada e com a esquerda cortada, além de um profundo corte no pescoço. O caso ocorreu na vila Nova Aliança, por volta das 4 horas da manhã deste domingo (28).

Joana vestia apenas um short e uma blusa preta e foi achada sem vida por populares, nas margens de uma estrada vicinal onde fica localizado o posto de saúde da localidade. Chamada pelo apelido de "Joana Beleza", a vítima já havia sido presa pelo crime de furto e era conhecida na região por praticar o crime em estabelecimentos comerciais. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial e apura o caso. Ainda não há confirmação do que possa ter ocasionado o crime e nem quem teria cometido o assassinato.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do(s) suspeito(s) de participação no crime podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.