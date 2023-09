Sucuri é resgatada dentro de condomínio no Mangueirão, em Belém

Equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) realizaram na manhã da última quinta-feira (28) o resgate de uma sucuri, que foi localizada no condomínio Augusto Montenegro III, na rua da Cabanagem, no bairro do Mangueirão, em Belém. O tamanho da cobra não foi informado.

Segundo relatos de moradores à polícia, a cobra foi identificada por um dos vizinhos do condomínio que passava pelo local.

Rapidamente, uma grande aglomeração de pessoas se formou para tentar tirar uma fotografia do animal. Equipes do Batalhão isolaram a área e realizaram a remoção da serpente, que se encontrava em boas condições de saúde, sendo posteriormente solta em uma área de proteção ambiental.