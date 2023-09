Jiboia de dois metros é retirada da gaveta da cozinha de uma residência; vídeo

Em Cacoal, município de Rondônia, uma moradora levou um susto ao abrir a gaveta de utensílios da cozinha e darde cara com uma jiboia de 2 metros.

Com ajuda do Corpo de Bombeiros, o animal foi retirado do móvel, que precisou ser quebrado.

De acordo com o bombeiro que atendeu a ocorrência, a cobra estava enrolada entre as gavetas e entrou na residência através de uma brecha no tijolo. O animal foi solto em segurança após o resgate.

O militar também orientou para que, em casos como esse, os moradores acionem imediatamente um profissional especializado ou mesmo o órgão de resgate.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)