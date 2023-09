Maus tratos a animais: atitudes básicas garantem saúde e longevidade ao animal

Maus tratos aos animais é crime. Dentro desse delito, também está o ato de expor o animal a condições que possam prejudicar a saúde dele. Como os pets são mais sensíveis, muitas dessas atitudes, por mais inofensivas que possam aparentar, causam traumas irreversíveis e podem até levar à morte do bicho - sejam silvestres ou domesticados. Na segunda-feira (11), um vídeo passou a circular nas redes sociais e mostra um coelho dentro de uma casa de shows, em Belém, onde ocorria uma festa de aparelhagem. O caso gerou revolta na web e diversas pessoas alertaram sobre os perigos ao qual o animal foi submetido.

O caso do coelho está sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), que informou a Redação Integrada de O Liberal estar realizando diligências para identificar a pessoa responsável pelo ato. No entanto, o caso abre um alerta para os cuidados necessários por parte de quem possui algum pet em casa ou tem desejo de adotar algum animal.

Cuidados

Locais inapropriados ou muito barulhentos assustam os animais, sejam cães, gatos, pássaros ou coelhos. Mesmo em lugares sem o uso de artefatos pirotécnicos ruidosos - que já são proibidos por lei em Belém - outros barulhos alarmantes, como tempestades, buzinas, etc, também podem prejudicar os animais de estimação. Por isso, os tutores devem adotar medidas preventivas.

De acordo com a médica veterinária Brenda de Souza Assunção, há diversas atitudes que podem ser tomadas para proteger os animais em casa. “Cães e gatos possuem capacidade auditiva 4 a 5 vezes maior que a humana, por isso geralmente podem apresentar desorientação e fuga em momentos de ruídos aumentados. Nestes casos, eles podem se machucar ao tentar fugir. Pássaros podem ter parada cardíaca súbita pelo “susto” quando ruídos muito altos acontecem. Em alguns casos, coelhos e outros animais podem até mesmo apresentar convulsões e rompimento de tímpano (mais raro)”, explica a especialista.

A médica explica que, dependendo da condição de saúde do animal, seja ele filhote ou mais idoso, tais exposições podem ser perigosas e fatais. “Os sustos podem levar o animal tanto a óbito quanto danos auditivos permanentes”, ressalta a veterinária.

Como evitar danos aos animais?

Conforme Brenda Assunção, é importante não deixar os pets sozinhos no momento de fogos de artifício, chuvas fortes ou outros barulhos intensos. Ela diz que ruídos mais agudos são os mais perigosos para cães, gatos, pássaros e roedores.

“Tem que encontrar um espaço confortável que tenha menos ruídos. Também é bom ficar em um ambiente fechado que não tenha como o animal fugir; deixar de fácil acesso o local que ele gosta de se esconder; fechar as cortinas para diminuir a entrada de luz; distrair os bichinhos com petiscos e brinquedos; colocar músicas relaxantes e colocar algumas gazes no ouvido do pet para abafar o barulho”, aponta.

Outras dicas:

Abraçar o animal para ele ficar mais calmo ajuda bastante;

Enrolar o pet em lençóis e tecidos de maneira que eles se sintam abraçados;

Pegar no colo e tentar acalmá-lo;

Retirá-lo da área de ruídos mais alto;

“Existem algumas medicações que podem sim ajudar a melhorar o comportamento do animal em resposta aos ruídos. Mas, variam de acordo com a espécie e porte do animal. Procure sempre um veterinário para orientações de acordo com as doenças pré existentes e temperamento do seu pet”, ressalta a veterinária.