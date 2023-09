Homem que usou terçado para ferir cachorro é preso em flagrante em Salinópolis

Policiais da Delegacia de Proteção Animação (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), prenderam um homem em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, na última sexta-feira (8), na zona rural de Salinópolis, no nordeste do Pará. Ele usou um terçado para ferir um cão.

A denúncia recebida informava que o cachorro havia sido ferido por arma branca, como informou a Polícia Civil. Mas, a reportagem apurou que o agressor havia utilizado um terçado. Os agentes que integraram a equipe de reforço da operação “Dia da Pátria”, deflagrada na quinta-feira (7), se deslocaram até a zona rural do município para localizar e prender o suspeito.

VEJA MAIS

De acordo com o delegado Flávio Meireles, que coordenou a ação, o caso gerou grande comoção social. “Realizamos diligências imediatamente e conseguimos dar uma resposta rápida à comunidade. O animal foi encaminhado para atendimento veterinário. Ele está estável e sem risco de morte. Vamos continuar atuando para que casos como este não tornem a se repetir”, afirmou.

O preso foi encaminhado para a delegacia de Salinópolis e está à disposição do Poder Judiciário. A operação segue até este domingo (10) e conta com o aumento do efetivo, em todo o estado, em mais de 100 agentes, entre delegados, escrivães, investigadores, papiloscopistas, corpo administrativo, motoristas e técnicos em Informática, que trabalham com as equipes já lotadas nas delegacias.

“As equipes de reforço estão capacitadas e preparadas para dar à população paraense mais segurança durante o feriado, além de serem integradas por diversas diretorias, o que resulta em ações em vários âmbitos”, reiterou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.