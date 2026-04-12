STF decide prender dentista de Marabá por tentativa de golpe de Estado

O cirurgião-dentista Vitório Campos da Silva, de 73 anos, teve ordem de detenção expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorre após ele perder o terceiro recurso contra a condenação de 14 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes.

O réu foi flagrado usando óculos escuros e uniforme militar. As filmagens o mostram praticando atos de vandalismo dentro do gabinete da primeira-dama Janja durante o 8 de Janeiro, em 2023. A informação foi divulgada em relatório da Polícia Federal.

Câmeras de segurança e de jornalistas registraram o ataque. Ele foi realizado por Vitório Campos e outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele foi condenado pela 1ª Turma do STF a 14 anos de prisão em novembro do ano passado.

Condenação e mandado de prisão

O dentista foi condenado pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático. Além disso, foram imputados os crimes de associação criminosa, dano ao patrimônio e dano ao patrimônio tombado.

Vitório Campos perdeu o terceiro recurso na Turma em 27 de março. Este fato determinou o fim do processo, conhecido como “trânsito em julgado”.

Por essa razão, em 8 de abril, o ministro relator Alexandre de Moraes expediu o mandado de prisão. A ordem judicial é decorrente da condenação definitiva. O mandado estava em aberto para cumprimento até a data atual.

Cálculo da pena e situação atual

O réu Vitório Campos está em prisão domiciliar desde abril de 2023. O advogado do dentista solicitou que os três anos de uso de tornozeleira eletrônica sejam descontados. Este período seria abatido para o cálculo da pena final.

Na ordem de prisão, Alexandre de Moraes determina que a Vara de Execuções Penais de Marabá. Este órgão deverá calcular a pena restante a ser cumprida pelo idoso.

O portal oliberal.com tenta contato com a defesa do cirurgião-dentista. O espaço segue aberto para manifestação da defesa do acusado.