Soldado do Exército envolvido em morte de ex-agente penitenciário é preso

Um soldado do Exército Brasileiro foi preso, nesta quinta-feira (25), acusado de ser um dos autores do homicídio de um ex-agente penitenciário. A prisão preventiva foi cumprida por policiais civis da Seccional de Santa Izabel do Pará. Ele foi preso onde prestava serviço, no quartel do 2º Batalhão de Infantaria Selva, em Belém.

Conforme informações da Polícia Civil, as investigações comprovaram a autoria do crime. O acusado teria cumprido uma determinação para matar agentes de segurança pública, vinda de uma facção criminosa da qual ele seria membro. O acusado não teve a identidade divulgada pelas autoridades policiais e nem a organização criminosa foi informada pela PC.

A prisão preventiva foi decretada após a família da vítima, que testemunharam o crime, terem recebido ameaças de morte.

Após os procedimentos, o preso está à disposição da 15ª Companhia de Polícia do Exército para cumprimento da determinação judicial.