Soldado do Exército é preso por envolvimento em roubo de celular em Santarém

Um militar do Exército Brasileiro foi preso, neste domingo (22), em Santarém, após ser apontado como envolvido no roubo de um celular. Ruan Carlos de Oliveira é soldado do efetivo variável da corporação, lotado no 8º Batalhão de Engenharia e Construção Civil (BEC). Segundo a Polícia Civil, três homens foram presos pela Polícia Militar na orla da cidade do oeste paraense: Ruan e dois comparsas.

O crime foi relatado à uma guarnição da PM pela própria vítima, que indicou as características físicas e as roupas dos suspeitos, segundo detalhou o site Jeso Carneiro. O trio foi avistado pela equipe policial mais a frente.

Abordados pelos policiais militares, um deles teria arremessado um objeto na rua, que depois foi identificado como sendo o celular roubado pouco antes. Os três foram detidos e encaminhados até uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.

Acionado pela reportagem, o Comando Militar do Norte (CMN) confirmou a identidade do militar, e informou que ele "foi preso e está à disposição dos órgãos de segurança pública, responsáveis pela apuração do caso". A instituição ressaltou ainda em nota que "repudia qualquer tipo de desvio de conduta e irá apoiar e acompanhar as investigações com todo o rigor".