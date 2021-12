Soldado do Corpo de Bombeiros é encontrado duas horas depois de ser sequestrado

Pouco mais de duas horas depois de ter sido sequestrado, as forças de segurança encontraram, na noite deste domingo (5), Yuri Batista, o soldado Couto, do Corpo de Bombeiros. O jovem havia sequestrado por volta das 20h, por homens em um veículo, no momento em que saía do trabalho de Guarda Vidas, no distrito de Outeiro, em Belém.

A boa notícia foi divulgada pela namorada da vítima, Liandra Braga. "Acharam. Ele está bem. Está em estado de choque, mas está bem. Obrigado a todos que compartilharam", escreveu a jovem, em uma rede sociail, se referindo ao apelo que havia feito horas antes sobre o caso.

Ainda segundo Liandra, o soldado conseguiu fazer contato com o pai de Marituba, mas não soube relatar exatamente onde estava. Conforme o relato policial, o jovem dirigia quando foi interceptado pelos criminosos e obrigado a dirigir até Marituba, momento em que foi transferido para o porta-malas do veículo.

Segundo o tenente Abraão, do 21º Batalhão da Polícia Militar (BPM), diligências foram realizadas em toda a área de Marituba e de Benevides, na Grande Belém. Não há detalhes do ocorrido e nem do local em que o soldado foi achado.