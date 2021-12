Soldado da PM morre em acidente de trânsito no bairro de Val-de-Cans, em Belém

Um soldado da Polícia Militar morreu em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (24), no bairro de Val-de-Cans, em Belém. Thiago Lira Nascimento, de 33 anos, perdeu o controle da motocicleta que conduzia e atingiu uma mureta nas proximidades do elevado da avenida Júlio César e da sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da manhã, segundo informou o 27º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Detalhes sobre as circunstâncias da colisão não foram informados pelas autoridades que atenderam a ocorrência. A área foi isolada por uma guarnição do 27º BPM até a chegada de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC). Um agente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também esteve no local reordenando o trânsito, já que a via ficou parcialmente bloqueada até a remoção do corpo, às 8 horas, ao Instituto Médico Legal (IML).

A vítima, conhecida como soldado Lira, era lotada no 12° BPM de Santa Izabel.